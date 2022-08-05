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Почти 250 автомобилей водворили на штрафстоянку в Нур-Султане за месяц
5 Августа 2022 13:25

Почти 250 автомобилей водворили на штрафстоянку в Нур-Султане за месяц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Старший инспектор по особым поручениям управления местной полицейской службы города Нур-Султана Нурлан Капаров подвел промежуточные итоги ОПМ «Безопасная дорога», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога», которое проходит с 19 июля по 18 августа, выявлено 9 142 нарушения правил дорожного движения. С использованием приложения «Қорғау» 466 водителям направлено сообщение об административном правонарушении», - сообщил Нурлан Капаров.

Также, по его словам, за месяц задержаны 69 водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии.

«Выявлено 204 нарушения, повлекшие за собой аварийные ситуации. За выезд на встречную полосу привлечен к ответственности 41 водитель, за переход на запрещающий сигнал светофора - 264 водителя, за проезд на пешехода - 1 809, за незаконные перевозки пассажиров - 48. Всего на штрафстоянку направлено 244 автомобиля», - сказал Нурлан Капаров.

Ранее сообщалось, что с начала года 96% зарегистрированных ДТП произошло с участием легковых автомобилей в столице. Основная причина - ежегодное увеличение количества зарегистрированного транспорта и, как следствие, личная недисциплинированность участников дорожного движения. Из зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий 274 произошли с участием легкового транспорта, 11 - с участием грузового.


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