Почти 25 тысяч водителей задержали за нарушения ПДД в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – За нарушения правил дорожного движения в Павлодарском Прииртышье суды взыскали уже 166 миллионов тенге с начала года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Только за истекший период 2020 года полицейскими области выявлено около 25 тысяч нарушений правил дорожного движения, по которым виновные лица понесли административную ответственность», - заявил Жаскайрат Каиров, первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области.

За выезд на полосу встречного движения в регионе в этом году выявили 35 нарушителей, 94 водителя при движении создали аварийную обстановку. 24 мая, к примеру, в 19.15, на пересечении улиц Назарбаева – Естая 40-летний водитель «Аudi» проехал на запрещающий сигнал светофора и остановился на пересечении улиц, тем самым создав аварийную ситуацию. Его оштрафовали на 20 месячных расчётных показателей (55 560 тенге). Кроме того, за нарушение правил дорожного движения допускаемых пешеходами, к административной ответственности привлечено 2437 человек.

«В отношении всех нарушителей возбуждены административные производства, по которым водители подвергнуты административному штрафу на общую сумму порядка 232 миллионов тенге, из которых взыскано более 166 миллионов тенге», - добавил Ж. Каиров.

Самым грубым нарушением правил дорожного движения остаётся управление транспортным средством в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения (статья 608 КРКоАП). В 2020 году в регионе выявлено 445 таких нарушений. Например, 22 мая, примерно в 21.00, во дворе дома по улице Камзина города Аксу полицейские остановили «Daimler Benz» под управлением 44-летнего водителя, от которого исходил запах алкоголя. Освидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. В его отношении составили административные материалы по трём КРКоАП РК, машина водворена на спецштрафстоянку, материал направлен в Аксуский городской суд.