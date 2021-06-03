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    09:27, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Почти 25 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса - Минздрав

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -На 3 июня лечение от КВИ продолжают получать 24 995 человек (24 351 КВИ+ и 644 КВИ-), из них в стационарах находится – 9 468 пациентов. Из них на амбулаторном уровне – 15 527 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    «Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 589 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 128 пациентов, на аппарате ИВЛ – 83 пациента», - сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Западно-Казахстанская область Минздрав РК
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