Почти 25 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса - Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -На 3 июня лечение от КВИ продолжают получать 24 995 человек (24 351 КВИ+ и 644 КВИ-), из них в стационарах находится – 9 468 пациентов. Из них на амбулаторном уровне – 15 527 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

«Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 589 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 128 пациентов, на аппарате ИВЛ – 83 пациента», - сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram.







