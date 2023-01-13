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Почти 24 тысячи кубометров снега спустили в горах в ВКО

13 Января 2023, 21:44
Почти 24 тысячи кубометров снега спустили в горах в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На участке автодорог «Усть-Каменогорск- Самарское», «Усть-Каменогорск- Алтай», попадающих в зону лавиноопасных участков специалисты филиала «Казселезащита» и спасатели ДЧС ВКО провели профилактический спуск лавин. В результате 8 взрывов сошло 23750 кубометров снега. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

«Во время отложения снега необходимо учитывать влияние многих процессов. Форму, размер кристаллов снега, характер залегания и плотность поверхностного слоя, температуру воздуха, направление и скорость ветра, параметры поверхности. Методики прогноза схода лавин построены на сравнении текущих и прогнозируемых значений снежно-метеорологических характеристик с критическими значениями. В области объявлено штормовое предупреждение о лавинной опасности. На ночь периодически закрываются автодороги, на которых находится большое количество лавиносборов. Для своевременного реагирования мы организовали превентивные меры и спустили опасные снежные массы», - отметил руководитель филиала «Казселезащита» Омар Дузгумбаев.

В ДЧС ВКО напомнили населению, что в регионе сохраняется лавинная опасность.

«Не стоит рисковать и посещать горные маршруты, быть осторожными проезжая лавиноопасные участки. О погодных условиях можно уточнять в мобильном приложении «Дармен». При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112», - сказала исполняющая обязанности начальника управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО Дина Бексултанова.


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