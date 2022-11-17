Почти 24 тонны спирта пытался реализовать житель Акмолинской области

17 Ноября 2022, 11:52

17 Ноября 2022, 11:52

Почти 24 тонны спирта пытался реализовать житель Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области завершено досудебное расследование по факту незаконного приобретения спирта с целью сбыта, а также осуществления незаконной предпринимательской деятельности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

В ходе проведения осмотра места происшествия в прицепе автомобиля обнаружены 24 пластиковые емкости объемом 1 000 литров каждая, наполненные спиртосодержащей жидкостью.

Согласно заключению ДГД по Акмолинской области, общая стоимость изъятой спиртосодержащей жидкости составляет более 27,5 млн тенге.

Приговором суда гражданину Батжанову А.Т. назначено наказание в виде года ограничения свободы, с конфискацией имущества добытого преступным путем.

Кадр из видео/t.me/afm_rk