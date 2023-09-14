Почти 24 млн тенге должны уплатить должностные лица по итогам госаудита в области Жетысу

Департамент внутреннего государственного аудита по области Жетысу наложил административные взыскания на 314 должностных лиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

За истекшие 8 месяцев текущего года департаментом внутреннего государственного аудита ведомство провело 88 аудиторских мероприятий, включая 78 внеплановых и 10 плановых. Проведение внеплановых аудитов основывалось на поручениях Комитета, жалобах и обращениях от правоохранительных органов, а также от физических и юридических лиц. Об этом на информационной площадке Региональной службы коммуникаций рассказал заместитель руководителя департамента внутреннего государственного аудита по области Жетысу Талгат Толтебаев.

Общий объем средств, подвергнутых аудиту, составил 10 571 млн тенге, включая государственные закупки на сумму 4 187,0 млн тенге. По результатам аудиторских проверок выявлены нарушения на сумму 7 666 млн тенге, что составляет 72,5% от общего охвата. Эти нарушения можно разделить на две категории.

«За 8 месяцев 2023 года подлежало охвату камеральным контролем 12 211 лотов на общую сумму 352,8 млрд тенге. В результате контроля направлено 2160 уведомлений об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля. Также в соответствии со статьей 32 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» департаментом приняты меры по приостановлению расходных операций по 2-м государственным учреждениям по причине ненадлежащего исполнения уведомлений об устранении нарушений. По состоянию на 1 сентября 2023 года уведомления исполнены, и распоряжения о приостановлении расходных операций отменены»,- сказал Талгат Толтебаев.

Департаментом были наложены административные взыскания на 314 должностных лиц объекта аудита на общую сумму 23,7 млн тенге, и из этой суммы взыскано в бюджет 15,5 млн тенге.