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    10:28, 22 Август 2022 | GMT +6

    Почти 24 кг марихуаны изъяли у алматинца

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Около 24 кг марихуаны изъяли у 57-летнего алматинца. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В рамках республиканского мероприятия «Карасора» в одном из домов Медеуского района был задержан гражданин Г., 1965 года рождения.

    «При санкционированном обыске в доме фигуранта было обнаружено и изъято наркотическое средство «марихуана», общим весом около 24 килограммов. На прилегающей к дому территории также обнаружены 6 кустов конопли, которые он выращивал», – сообщил начальник управления по противодействию экстремизму Маулен Касымжан.

    По факту начато досудебное расследование по ст. 297 ч.1 УК РК. Следствием решается вопрос о возбуждении дополнительного уголовного дела по ст. 300 ч.1 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделывании растений, содержащих наркотические вещества».



    Фото: polisia.kz






    Теги:
    Алматы Борьба с наркотиками Видео МВД РК Закон и право
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