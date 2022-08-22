Почти 24 кг марихуаны изъяли у алматинца

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Около 24 кг марихуаны изъяли у 57-летнего алматинца. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках республиканского мероприятия «Карасора» в одном из домов Медеуского района был задержан гражданин Г., 1965 года рождения.

«При санкционированном обыске в доме фигуранта было обнаружено и изъято наркотическое средство «марихуана», общим весом около 24 килограммов. На прилегающей к дому территории также обнаружены 6 кустов конопли, которые он выращивал», – сообщил начальник управления по противодействию экстремизму Маулен Касымжан.

По факту начато досудебное расследование по ст. 297 ч.1 УК РК. Следствием решается вопрос о возбуждении дополнительного уголовного дела по ст. 300 ч.1 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделывании растений, содержащих наркотические вещества».





Фото: polisia.kz















