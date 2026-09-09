Почти 2,3 млн теңге отсудила жертва интернет-мошенников в Жамбылской области

Пытаясь спасти деньги от злоумышленников, женщина набрала кредитов и продала золотые украшения. Суд обязал четырех получателей ее переводов вернуть средства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как рассказали в Мойынкумском районном суде, история произошла в декабре 2025 года. Женщине позвонили на работу. Собеседник представился сотрудником коммунальной службы и под предлогом замены домофона попросил назвать код из SMS.

Затем с ней связались другие люди, представившиеся сотрудниками ЦОНа и службы безопасности банка. Они убедили женщину, что на ее имя пытаются оформить кредиты, и предложили помочь защитить деньги.

Следуя указаниям мошенников, женщина сама оформила займы в банках, а затем продала золотые изделия в ломбардах. Полученные средства она перевела на четыре банковских счета: 500 тысяч, 400 тысяч, 365 тысяч и 981 тысячу тенге. В общей сложности она лишилась почти 2,3 млн тенге.

Полиция Астаны возбудила уголовное дело и признала женщину потерпевшей. Чтобы вернуть деньги, она также обратилась в суд с гражданским иском к четырем владельцам счетов, на которые поступили переводы.

Банковские чеки, выписки и другие доказательства подтвердили ее требования. Суд признал полученные ответчиками средства неосновательным обогащением и постановил вернуть их в полном объеме.

Кроме того, с ответчиков взыскали расходы женщины на уплату госпошлины и услуги представителя. С учетом этих затрат общая сумма взыскания превысила 2,3 млн тенге.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в Северо-Казахстанской области жертве интернет-мошенников вернули 18,6 млн теңге.

Более 61 млн теңге взыскали в Жамбылской области с дропперов.

