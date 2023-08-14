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    10:02, 14 Август 2023 | GMT +6

    Почти 228 тысяч иностранных туристов прибыло в Казахстан с начала года

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2,3 раза увеличилось количество иностранных туристов, прибывших в Казахстан в первом квартале 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МКС.

    По данным ведомства, в этом году, с января по март, страну посетили 227,7 тысяч иностранных туристов. Это на 130 тысяч человек, или в 2,3 раза больше, чем год назад. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года Казахстан успели посетить 97 тысяч иностранцев.

    В первом квартале количество внутренних туристов также увеличилось на 20%. С января по март 1 млн 348 тысяч казахстанцев путешествовали внутри страны.

    «В прошлом году страну посетили около 1 миллиона иностранных туристов. Ожидается, что в этом году эта цифра вырастет до 1,4 миллиона. Это говорит о растущем интересе иностранных гостей к Казахстану как к туристическому направлению. Так, с начала лета количество иностранцев, прибывших в Казахстан, увеличилось в 3 раза», – отметил Председатель Комитета индустрии туризма МКС РК Дастан Рыспеков.


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