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Почти 211 тысяч подростков вакцинированы от COVID-19 в Казахстане

24 Декабря 2021 09:24
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Почти 211 тысяч подростков вакцинированы от COVID-19 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о вакцинации Pfizer подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.

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По состоянию на 24 декабря, вакциной «Pfizer» провакцинировано I-й дозой: п одростки – 210 952, беременные женщины – 15 375, кормящие женщины – 37 653

II-й дозой: подростки – 66 775, беременные женщины – 4 708, кормящие женщины – 11 896.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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