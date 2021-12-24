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Почти 211 тысяч подростков вакцинированы от COVID-19 в Казахстане
24 Декабря 2021 09:24
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о вакцинации Pfizer подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.
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По состоянию на 24 декабря, вакциной «Pfizer» провакцинировано I-й дозой: п одростки – 210 952, беременные женщины – 15 375, кормящие женщины – 37 653
II-й дозой: подростки – 66 775, беременные женщины – 4 708, кормящие женщины – 11 896.
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