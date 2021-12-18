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Почти 206 тысяч человек получили первый компонент вакцины «Pfizer» в РК

18 Декабря 2021 09:00
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Почти 206 тысяч человек получили первый компонент вакцины «Pfizer» в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин опубликовала МВК по нераспространению COVID-19, передает МИА «Казинформ».

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«17 декабря 2021 года вакциной «Pfizer» провакцинированы I компонентом 205 911 человек, II компонентом - 34 293 человек. Из них I дозой: подростки – 163 438, беременные женщины – 12 344, кормящие женщины – 30 114; II дозой: подростки – 25 926, беременные женщины – 2 474, кормящие женщины – 5 891», - говорится в сообщении МВК, опубликованном в Telegram .


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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