Почти 2000 специалистов и студентов КазНМУ участвовали в борьбе с COVID-19 в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Общежитие Казахского национального медицинского университета (КазНМУ) в Алматы дважды перепрофилировали под ковидный центр. В нем работали специалисты вуза. Студенты помогали больным в качестве волонтеров, передает МИА «Казинформ».

«Смелость, бесстрашие и преданность благому делу – такими качествами обладает абсолютно каждый представитель огромной семьи КазНМУ имени Санжара Асфендиярова. Это студенты, преподаватели, профессоры и медики университетских клиник доказали в тяжелое время борьбы с пандемией коронавируса. Помимо научной деятельности по анализу течения болезни и созданию клинических протоколов, представители нашего университета отважно боролись с вирусом, что называется, на передовой: в больницах, инфекционных стационарах, моргах, провизорных центрах и так далее», - сообщается на странице КазНМУ в Instagram.

Всего были мобилизованы 1233 специалиста для работы в общежитии университета №8, который дважды перепрофилировали под инфекционный стационар.

Кроме этого, в резерв для нужд системы здравоохранения была сформирована дополнительная команда из 372 специалистов и студентов КазНМУ. Желание помочь больным в качестве волонтеров выразили еще 500 студентов.

«Многие удивляются, как КазНМУ передал свое общежитие под ковидный центр, когда все университеты остро нуждаются в местах для проживания своих студентов. Мы же твердо уверены, что это решение было необходимым и, возможно, именно благодаря этому были спасены жизни людей! Там была сформирована команда высококлассных специалистов, которые день и ночь круглосуточно лечили пациентов. В то же время в нашем университете хватает других общежитий для размещения студентов», - рассказал ректор КазНМУ Талгат Нургожин.