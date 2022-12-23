Почти 200 тысяч французов подписали петицию о переигровке финала ЧМ с Аргентиной

23 Декабря 2022, 14:41

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Французские болельщики создали интернет-петицию с требованиям переиграть финал чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Франции и Аргентины, в котором французы потерпели поражение в серии пенальти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Championat.

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Петиция создана на специальном французском сайте MesOpinions, авторы призывают к переигровке финала в связи с «продажным судейством». Петицию планируют направить на рассмотрение в Международную федерацию футбола (ФИФА). На текущий момент просьбу о переигровке финала чемпионата мира подписало более 196 тысяч человек.

Победа на чемпионате мира 2022 года в Катаре могла стать для сборной Франции второй подряд и третьей в истории. Команда Дидье Дешама отыгралась по ходу основного времени матча со счета 0:2, переведя встречу в овертайм, где также уступала в счете 2:3, однако вновь сумела сравнять счет усилиями нападающего Килиана Мбаппе, оформившего хет-трик в финале. В серии пенальти Франция потерпела поражение 2:4.

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Как сообщалось ранее, основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 3:3. Мбаппе отметился хет-триком, Месси — дублем. В серии пенальти сильнее оказались аргентинские футболисты — 4:2. Нападающий Франции Мбаппе получил Золотую бутсу ЧМ-2022.

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