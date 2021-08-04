+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Почти 200 тысяч человек получили первый компонент вакцины в СКО

4 Августа 2021 18:47
Поделиться:
Почти 200 тысяч человек получили первый компонент вакцины в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области первый компонент вакцины против коронавируса получили 199 458 человек, второй – 153 984, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Повторные случаи заражения,  ревакцинация населения, выработка антител – мнение эксперта
Пять iPhone12 разыграют среди вакцинированных в Нур-Султане Время работы субъектов, работающих по приложению Ashyq, изменится с 9 августа в Карагандинской области 157 нарушителей режима с «красным» и «желтым» статусами выявлены в Кокшетау

И.о руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Татьяна Горлова на брифинге отметила, что первый компонент получили более 64% подлежащих вакцинации, полный курс прошли – около 50%.

За последние семь дней по области зарегистрировали 1 048 инфицированных коронавирусом. Установили 1 732 контактных лица, из которых у 403 - статус вакцинированных. Никто из них не заболел.

Тем не менее, Т. Горлова предупредила, что вакцинация не освобождает от ношения масок и соблюдения других санитарных мер.

«Это совершенно неправильная позиция. Нужно понимать, что после получения первого компонента нет еще развитого иммунитета. Только через 45 дней после получения второго компонента можно говорить о формировании иммунитета. Почти два месяца уходит на то, чтобы его получить. В этот период люди заражаются. Но никто из них не болеет в тяжелой или средней форме. Заболевание проходит легко. Прививка не гарантирует 100% защиты, но переводит заболевание в легкую форму и позволяет защитить окружающих», - сказала Т. Горлова.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Повторные случаи заражения,  ревакцинация населения, выработка антител – мнение эксперта
Пять iPhone12 разыграют среди вакцинированных в Нур-Султане
Время работы субъектов, работающих по приложению Ashyq, изменится с 9 августа в Карагандинской области
157 нарушителей режима с «красным» и «желтым» статусами выявлены в Кокшетау
Популярное
1 Дельта-штамм молниеносно поражает органы больного - врач
2 Локдаун выходного дня ввели в Алматинской области
3 Почему Нур-Султан попал в темно-красную зону, объяснила главный санврач города
4 В «зеленую зону» вышел один регион Казахстана
5 У какой категории лиц не вырабатываются антитела
6 Жара, гроза, пыльная буря - синоптики о погоде 4 августа в Казахстане
Читайте также
Над созданием вакцины против КВИ в виде нанокапсул работают в Казахстане   – Алмаз Шарман
Все переболевшие по несколько раз были не вакцинированы - Сауле Атыгаева
Дельта-штамм молниеносно поражает органы больного - врач
Локдаун выходного дня ввели в Алматинской области
Почему Нур-Султан попал в темно-красную зону, объяснила главный санврач города
В «зеленую зону» вышел один регион Казахстана
У какой категории лиц не вырабатываются антитела
Жара, гроза, пыльная буря - синоптики о погоде 4 августа в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив