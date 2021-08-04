Почти 200 тысяч человек получили первый компонент вакцины в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области первый компонент вакцины против коронавируса получили 199 458 человек, второй – 153 984, передает корреспондент МИА «Казинформ».

И.о руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Татьяна Горлова на брифинге отметила, что первый компонент получили более 64% подлежащих вакцинации, полный курс прошли – около 50%.

За последние семь дней по области зарегистрировали 1 048 инфицированных коронавирусом. Установили 1 732 контактных лица, из которых у 403 - статус вакцинированных. Никто из них не заболел.

Тем не менее, Т. Горлова предупредила, что вакцинация не освобождает от ношения масок и соблюдения других санитарных мер.

«Это совершенно неправильная позиция. Нужно понимать, что после получения первого компонента нет еще развитого иммунитета. Только через 45 дней после получения второго компонента можно говорить о формировании иммунитета. Почти два месяца уходит на то, чтобы его получить. В этот период люди заражаются. Но никто из них не болеет в тяжелой или средней форме. Заболевание проходит легко. Прививка не гарантирует 100% защиты, но переводит заболевание в легкую форму и позволяет защитить окружающих», - сказала Т. Горлова.