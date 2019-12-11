Почти 200 преступлений раскрыли по горячим следам полицейские Алматы за два дня

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы проводится общереспубликанское оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этой отработке задействованы все подразделения органов внутренних дел, которые будут нести службу в усиленном режиме. Созданы мобильные группы из числа участковых инспекторов полиции, сотрудников миграционной службы, криминальной, патрульной полиции и представителей общественности. Вместе с тем усилен надзор по обеспечению должного правопорядка в местах, где возможны случаи совершения уголовных и административных правонарушений. Кроме того, проводится работа по выявлению сдаваемых в аренду квартир, помещений и домов. Граждан, состоящих на учете ОВД, полицейские навещают на дому. Проверяются владельцы гражданского оружия на предмет выполнения требуемых правил. Также особое внимание - к принятию дополнительных мер по обеспечению в обществе принципа «нулевой терпимости» к правонарушениям», - рассказал первый заместитель начальника ДП города Алматы Нурлан Алмасбеков.

По данным местной полицейской службы, за 2 дня проведения ОПМ на территории города по горячим следам раскрыто почти 200 преступлений и еще 46 ранее совершенных убийств, разбойных нападений и грабежей. Задержано 13 уголовных преступников, находившихся в розыске. Кроме того, установлено местонахождение 32 человек, числившихся без вести пропавшими.

«Вместе с тем за 2 дня отработки на территории мегаполиса выявлено свыше 2 тыс. административных правонарушений. Большая часть из них - по линии миграционной службы. К слову, за нарушение правил проживания в РК к ответственности привлечены 704 человека, 95 из них – иностранные граждане, преимущественно подданные стран СНГ. В приемник-распределитель департамента водворено 72 иностранца без документов, подтверждающих их личность», - резюмировал полковник Н. Алмасбеков.

По данным департамента полиции, оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок» финиширует 13 декабря.