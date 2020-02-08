Почти 200 дворов благоустроят в Алмалинском районе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил отчетную встречу акима Алмалинского района Беккали Торгаева, рассказавшего о проделанной работе по решению насущных запросов жителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из приоритетных задач является комплексная модернизация внутридворовых пространств, - отметил Беккали Торгаев. - В районе насчитывается 861 дворовая территория. В прошлом году провели капитальный ремонт 215 дворов. В текущем году планируется отремонтировать 192 двора. Таким образом будет улучшена комфортная среда для более 40 тысяч жителей».

Как сообщил аким района, в прошлом году жители 59 многоквартирных домов модернизировали кровлю, инженерные сети и 88 лифтов по программе «Развитие регионов до 2020 года». В текущем году модернизация жилья будет продолжена по программе «Нұрлы жер», разработанной на 2020-2025 годы.

В районе снесено 7 ветхих домов, на месте которых построены новые. Тем самым улучшены жилищные условия 52 семей.

Горожане часто озвучивают проблемы бесхозных сетей. В прошлом году на баланс коммунальщиков передано 8,5 км электрических, тепловых и канализационных сетей. Ведется работа по передаче 15,2 км бесхозных сетей и 18 трансформаторных подстанций района.



