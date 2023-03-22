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Почти 20 тысяч полицейских и гвардейцев обеспечивают безопасность казахстанцев в Наурыз

Редактор:  
Ринат Дусумов
22 Марта 2023, 11:00
Почти 20 тысяч полицейских и гвардейцев обеспечивают безопасность казахстанцев в Наурыз Фото: polisia.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В дни празднования Наурыз мейрамы по Казахстану около 20 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии заступили на службу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В столичном центре оперативного управления министр внутренних дел Марат Ахметжанов провел оперативное совещание с личным составом региональных департаментов полиции.

«На вас выпала ответственная задача – нести службу в эти праздничные дни. Необходимо на высоком уровне обеспечить безопасность и покой наших граждан. Проявлять заботу, чуткость и внимательность к каждому гражданину и его обращению. Быть вежливыми и корректными. Люди должны быть уверены, что полиция и Национальная гвардия – всегда на страже», – отметил глава ведомства.

Он также поздравил своих коллег с национальным праздником Наурыз.

«Пусть этот светлый праздник принесет всем радость, мир, тепло и благополучие», – пожелал министр.


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