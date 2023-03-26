Почти 20 тысяч кубометров воды откачали за сутки с улиц Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске установилась теплая весенняя погода. Улицы города повсеместно превращаются в огромные лужи. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы городского акимата, сегодня на улицах Петропавловска работают 47 единиц техники, 24 мотопомпы и 90 человек личного состава коммунального предприятия «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения».

«Накануне задействовали 84 человека личного состава, 43 единицы техники и 24 откачивающих устройства. За сутки в городе откачали около 20 тысяч кубометров воды. В первую очередь, водооткачивающая техника убирает воду из наиболее подверженных подтоплению мест: поселок Рабочий, микрорайоны Береке, Подгора, Солнечный-2. Работы по ликвидации локальных подтоплений начались еще 13 марта», - сообщили в пресс-службе.