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    09:36, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Почти 20 тысяч казахстанцев привились вакциной от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почти 20 тысяч казахстанцев получили первую дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день порядка 20 тысяч граждан РК уже были привиты первой дозой вакцины от COVID-19. Среди них заболевших COVID-19 пока зарегистрировано не было», - сообщил Ерлан Киясов в ходе посещения городской поликлиники №6 в Нур-Султане.

    Отметим, на первом этапе вакцину получают медицинские работники - сотрудники инфекционных стационаров, скорой помощи и другие.

    Ранее вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов, вице-министр здравоохранения Ажар Гиният получили вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

    1 февраля в Казахстане начался первый этап вакцинациии против коронавируса.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Борьба с преступностью Главная Минздрав РК
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