Почти 20 снежных барсов насчитали в Жонгар–Алатауском нацпарке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Около 20 особей снежных барсов обитают в горах Жонгар-Алатау. К таким выводам пришли зоологи национального парка благодаря фотоловушкам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Неожиданностью для ученых стал тот факт, что звериные тропы проходят там, где зоологи даже не предполагали его встретить. Теперь записи с карт памяти помогают подробнее узнать об образе жизни ирбиса.

В поисках мест обитания снежного барса вместе инспекторам государственного национального природного парка Жонгар-Алатау пришлось преодолеть немало труднодоступных мест. Путь пролегал сначала по горному серпантину, а затем уже между скалистых склонов гор, заросших ельником. В итоге, мы добрались до места, где впервые на фотоловушку попался этот грациозный хищник.

«Мы в 2016 году начали изучать территорию нацпарка, именно направление по кошачьим. Даже не думали, что по этой дороге будет ходить барс. Были слухи, что инспекторы видели следы. Потом в 2018 году в летнее время в первый раз мы благодаря фотоловушке зафиксировали барса. Можно сказать по этому видео, здесь постоянно живут теки. Эти теки - кормовая база барса», - делится старший научный сотрудник жонгар-алатауского государственного национального природного парка Жанарбек Молдахан.

Сейчас в ущельях нацпарка учеными-зоологами установлено около 30 фотоловушек. Специалисты уже сбились со счета, сколько раз барсы попадали в объектив камер, со временем они научились отличать их и выявили целые кошачьи семейства. Ну а благодаря многонедельным наблюдениям, определили и ареал их обитания.

Между скал урочища Акшунак и Саркан проходит тропа барса. Дальше он направляется в скалы, где, по словам зоологов, находится его ареал обитания, примерно на высоте 2500 метров.

Оказалось, что путь ирбиса пролегает параллельно тропам горных теков и маралов. По утверждениям ученых, в скалах снежный барс охотится на свою добычу, а затем отправляется в излюбленные места своих лежбищ. Старший научный сотрудник Жонгар-Алатауского государственного национального природного парка Жанарбек Молдахан вот уже на протяжении нескольких лет изучает ирбисов, этой теме посвящена и его научная работа. Теперь он знает все повадки и образ жизни этого грациозного хищника.

«Барс любит жить в одиночку, только во время спаривания они встречаются с самкой, остальное время года они живут в одиночку. Еще он любит высокогорные места, любит еще чистоту. Очень острожный зверь он. Уже мы, сколько лет за барсом наблюдаем, всего лишь одна встреча была, он любит, чтобы его образ жизни был покрыт тайной», - говорит Жанарбек Молдахан.

Сейчас в нацпарке обитает от 15 до 20 особей снежного барса. Ученые продолжают свои наблюдения, иногда поднимаясь еще выше предполагаемых мест его обитания.