Почти 2 тысячи преступлений раскрыли в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О криминогенной обстановке в стране рассказали в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 2918 преступлений, 1842 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто по горячим следам 12 убийств, 6 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 2 разбоя, раскрыто 26 грабежей, 455 краж чужого имущества», - сообщила представитель МВД Шугыла Турлыбек на еженедельном брифинге.

По ее словам, на минувшей неделе завершилась операция департамента полиции Алматы, в рамках которой задержали оптового наркосбытчика «синтетики» - уроженца Алматинской области, который занимался сбытом наркотических средств через закладки. У него изъято 265 изолированных разноцветных свертков с мефедроном.

«Всего за истекшую неделю наркоборцами выявлено 124 наркоправонарушения, в том числе 16 фактов сбыта, 15 фактов хранения, 2 факта контрабанды, 2 факта культивирования, 1 факт организации и содержания притона. Из незаконного оборота изъято порядка 121 кг наркотиков, в том числе около 6,5 кг синтетики», - проинформировала Ш. Турлыбек.