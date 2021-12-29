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Почти 2 тысячи дорожных рабочих убирают снег в Нур-Султане

29 Декабря 2021 10:49
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Почти 2 тысячи дорожных рабочих убирают снег в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 29 декабря, в снегоуборочных работах в столице задействовано более тысячи единиц спецтехники и около двух тысяч дорожных рабочих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

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Стоит отметить, что только за ночь с 28 на 29 декабря из города вывезено свыше 7 тысяч кубометров снега, для чего грузовики совершили 572 рейса на снежные полигоны.
С начала зимнего периода вывезено более 1,3 млн кубометров снега , что равно объему почти 98 тысяч грузовиков,

Коммунальные службы города работают в усиленном круглосуточном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки.

В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и другие.


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#Нур-Султан   #Погода  
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