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Почти 2 тысячи домов в Алатауском районе Алматы останутся без газа

9 Октября 2018 18:34 160
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Почти 2 тысячи домов в Алатауском районе Алматы останутся без газа

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Почти 2 тыс домов в Алатауском районе Алматы временно отключат от газоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление магистральных газопроводов «Алматы» АО «Интергаз Центральная Азия».

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Отключение домов планируется с 11 по 13 октября 2018 года в связи с врезкой газовых труб мусоросортировочного комплекса в подземный газопровод.

«Под отключение попадает 1916 домов частного сектора и 845 вводов коллективного сектора в квадрате улиц: Момышулы - Акын Сара - Байзак батыра - Калкаман 2-19-ый км трассы Алматы - Бишкек.

В целом газоснабжения не будет около двух с половиной суток. Земляные работы по врезке будут производиться по улицам Аксайская и Абая в поселке Алгабас в районе Алатауского района», - говорится в сообщении управления магистральных газопроводов «Алматы» АО «Интергаз Центральная Азия».

Ранее в нижней части города от газоснабжения были отключены 500 домов.

 

 

 

 

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Ключевые слова: Алматы, Проблемы ЖКХ,
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Автор:

Майя Тенизбаева

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