18 Июля 2022 12:24

Почти 2 тыс. преступлений раскрыли полицейские в течение суток в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представитель МВД РК Шугыла Турлыбек сообщила о том, что за неделю в Казахстане совершено 3184 преступлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 3184 преступлений, 1958 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 7 убийств, один разбой, 2 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть. Также раскрыто 45 грабежей и 450 краж чужого имущества», - сообщила на брифинге представитель ведомства Шугыла Турлыбек.

Ранее сообщалось, что Нур-Султан, Алматы и Шымкент вошли в тройку лидеров по уровню краж.

На прошлой неделе Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Марата Ахметжанова. Главу государства проинформировали о криминогенной обстановке в стране, результатах работы органов внутренних дел за первое полугодие текущего года. Президенту доложили о существенном снижении уровня преступности.

Как сообщил Марат Ахметжанов, сократилось число разбоев, фактов вымогательства и скотокрадства. Повысился уровень безопасности в общественных местах и на улицах.