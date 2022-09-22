Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика
Почти 2 трлн тенге выделят на развитие экспортоориентированных производств в РК
22 Сентября 2022, 14:01

Почти 2 трлн тенге выделят на развитие экспортоориентированных производств в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Программа МИИР РК по развитию промышленности предусматривает выделение 1,9 трлн тенге на финансирование экспортоориентированных производств. Об этом сообщил председатель Комитета индустриального развития Мининдустрии РК Ильяс Оспанов в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях поддержки отечественного производителя министерство разработало Программу развития внутристрановых ценностей и экспортоориентированных производств до 2026 года. Программа акцентирована на насыщение внутреннего рынка конкурентоспособными товарами отечественного производства с последующим выходом на экспорт. Сейчас Программа предусматривает 761 позицию, в том числе 94 из отрасли машиностроения. Выработано 46 системных горизонтальных мероприятий – в направлении фискальных вопросов, монетарных, развития человеческого капитала, тарифного и нетарифного регулирования, которые позволят не только действующим предприятиям, но и новым проектам развиваться, создавать новые производственные мощности», – сказал Ильяс Оспанов.

По его словам, одним из нововведений Программы станет развитие пояса малого и среднего бизнеса, привлечение дополнительного финансирования от банков второго уровня. На реализацию Программы планируется затратить из государственного бюджета около 1,9 трлн тенге.

Ильяс Оспанов также отметил, что в консолидацию всей политики развития обрабатывающей промышленности Правительство создало Фонд развития промышленности для финансирования приоритетных проектов, в том числе в машиностроительной отрасли. Уже в этом году Фонд планирует профинансировать проекты общей стоимостью 250 млрд тенге.

Ранее Ильяс Оспанов сообщил, что отечественным переработчикам промышленное сырье будет поставляться по льготным ценам.

В Астане проходит Х Форум машиностроителей Казахстана, в пленарном заседании которого принял участие Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.


Новости по теме
Пассажирские вагоны начнут собирать в СКО
Дорожные плиты, ступени и перемычки из железобетона начали выпускать в Акмолинской области
Казахстан может нарастить экспорт в Туркменистан по 80 товарным позициям – Президент РК
Читайте также
Больше всего население Центральной Азии беспокоит рост инфляции – опрос
Доход 20 млн человек в Центральной Азии ниже $6,8 в день
Пассажирские вагоны начнут собирать в СКО
Меморандум с международной НПО заключил Комитет гражданской авиации РК
Китайские автобренды намерены открыть заводы в Казахстане
Проект ЛРТ не передавали в МИИР
Конструкции дорожных одежд для каждого региона будут формировать в Казахстане
Каким регионам выделяется больше всего средств на ремонт и строительство дорог
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив