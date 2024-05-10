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    09:45, 10 Май 2024 | GMT +6

    Почти 2 млрд тенге должны костанайцы за тепло

    Почти 2 млрд тенге должны костанайцы за тепло
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Задолженность потребителей за тепловую энергию и горячее водоснабжение составила 1 млрд 742,8 млн тенге. Почти 1 млрд не доплатили физические лица, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Из числа должников: население - 843,3 млн тенге, прочие абоненты и бюджетные организации - 899,5 млн тенге.

    Руководитель городского отдела ЖКХ Денис Петрухно обратился к жителям и руководителям предприятий всех форм собственности города с просьбой своевременно и в полном объеме производить оплату за потребленные услуги.

    Для того, чтобы разобраться с долгами, летом работниками предприятия будет проводиться масштабная работа по принудительному взысканию имеющейся задолженности, в том числе силами частных судебных исполнителей, могут быть приняты меры по прекращению подачи теплоносителя.

    - В свою очередь, в рамках цифровизации деятельности предприятия разрабатывается новая биллинговая программа, предусматривающая дистанционное считывание показаний приборов учета тепла, не прибегая к услугам сторонних организаций. Затраты на первоначальный этап внедрения программы будут предусмотрены в тарифе уже в ближайшее время без изменения действующего тарифа, – рассказал руководитель отдела.

    Более того, в текущем году работники абонентской службы будут обеспечены специальными планшетами, позволяющими электронно формировать документы и дистанционно передавать информацию в головной офис абонентской службы.

    Это позволит значительно сократить время заполнения документов, а также сократить расходы на бланки.

    Ориентировочная дата запуска первоначального этапа программы – октябрь текущего года.

    Теги:
    Регионы Казахстана Комуслуги Костанайская область Отопление ЖКХ Костанай
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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