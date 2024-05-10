Почти 2 млрд тенге должны костанайцы за тепло

Задолженность потребителей за тепловую энергию и горячее водоснабжение составила 1 млрд 742,8 млн тенге. Почти 1 млрд не доплатили физические лица, передает корреспондент агентства Kazinform.

Из числа должников: население - 843,3 млн тенге, прочие абоненты и бюджетные организации - 899,5 млн тенге.

Руководитель городского отдела ЖКХ Денис Петрухно обратился к жителям и руководителям предприятий всех форм собственности города с просьбой своевременно и в полном объеме производить оплату за потребленные услуги.

Для того, чтобы разобраться с долгами, летом работниками предприятия будет проводиться масштабная работа по принудительному взысканию имеющейся задолженности, в том числе силами частных судебных исполнителей, могут быть приняты меры по прекращению подачи теплоносителя.

- В свою очередь, в рамках цифровизации деятельности предприятия разрабатывается новая биллинговая программа, предусматривающая дистанционное считывание показаний приборов учета тепла, не прибегая к услугам сторонних организаций. Затраты на первоначальный этап внедрения программы будут предусмотрены в тарифе уже в ближайшее время без изменения действующего тарифа, – рассказал руководитель отдела.

Более того, в текущем году работники абонентской службы будут обеспечены специальными планшетами, позволяющими электронно формировать документы и дистанционно передавать информацию в головной офис абонентской службы.

Это позволит значительно сократить время заполнения документов, а также сократить расходы на бланки.

Ориентировочная дата запуска первоначального этапа программы – октябрь текущего года.