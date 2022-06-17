17 Июня 2022 09:46

Почти 2 млн долларов и 630 млн тенге собрали организаторы финпирамиды с жителей Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Досудебное расследование по факту руководства филиала финансовой пирамидой «TheFiniko» проводится департаментом АФМ по городу Алматы при содействии прокуратуры города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агенства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

В отношении основателей «Finiko» с заявлениями обратились более 300 человек, суммы привлеченных средств – почти 1,8 млн долл. США и более 630 млн тенге.

Согласно заключения Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), компания «Thefiniko» является симулятором, а участники, считая данную программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги. Сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.

«Арестовано три человека, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды.

АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Если Вы или Ваши близкие столкнулись с деятельностью «TheFiniko», просим обратиться по телефону доверия АФМ», - говорится в публикации на официальном Telegram-канале пресс-службы АФМ РК.