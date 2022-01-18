Почти 2 миллиарда тенге остатков облбюджета распределили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайском областном бюджете перераспределен свободный остаток в 1,8 миллиарда тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заместителя руководителя управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области Жанну Шаймарданову.

Свободный остаток, образовавшийся на начало года по областному бюджету в результате перевыполнения доходной части бюджета 2021 года, управлением экономики и бюджетного планирования предложено перераспределить.

В частности, предложено было направить 883,9 млн тенге управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства на софинасирование строительства подстанции 220/110/10 кВ «Батыс» в городе Костанае; 110,8 млн тенге – на разработку проектно-сметной документации по 14 проектам сельского и городского водоснабжения; 33,8 млн тенге – на приобретение пяти пунктов раздачи воды для Амангельдинского района. М естному Департаменту полиции планируется выделить 408,1 млн тенге, на эти средства будут приобретены средства арттехвооружения и два дизельных генератора.

«Управлению культуры – 319,6 млн тенге, средства будут направлены на проведение текущего ремонта и реэкспозицию литературного музея имени А. Байтурсынова и М. Дулатова, выпуск юбилейных медалей и монет для деятелей искусства, творческой интеллигенции, на организацию деятельности арт-площадки в областном центре и Международного фестиваля исторических реконструкций, на проведение торжественного мероприятия по открытию года А. Байтурсынова, проведение праздника и областного конкурса имени А. Байтурсынова «Лучший преподаватель - 2022 года». Также на организацию и проведение торжественного мероприятия «Тіл – рухани қазына», посвященного Дню языков народа Казахстана», - сообщили в Управлении экономики.

Более 112 миллионов тенге планируется выделить управлению строительства, архитектуры и градостроительства, у правлению здравоохранения – 35,6 млн тенге, управлению образования – 29,1 млн тенге, управлению природных ресурсов и регулирования природопользования - 11,2 млн тенге.

Вопрос перераспределения остатков решался на сессии Костанайского областного маслихата. Депутаты поддержали предложения.

Аким области Архимед Мухамбетов отметил, что была перераспределена лишь небольшая часть свободного остатка. Остальные средства, по словам главы региона, будут перераспределены в начале февраля, когда новое Правительство озвучит новую программу развития.