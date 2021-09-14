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    21:30, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Почти 2,5 тысячи кустов конопли выращивали трое кызылординцев

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Почти 2,5 тысячи кустов конопли выращивали трое мужчин в Кызылординской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Кызылординской области в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2021» в 100 километрах от села Жинишкекум Аральского района выявили крупный наркопосев. Трое подозреваемых задержаны на месте происшествия. Они выращивали 2479 кустов конопли.

    Пофакту начато досудебное расследование согласно части 2 статьи 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

    Теги:
    МВД РК Закон и право Кызылординская область Борьба с наркотиками
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