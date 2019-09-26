Почти 2,5 тысячи астанчан обратились в Центр поддержки института семьи «Жанұя»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Созданный месяц назад Центр поддержки института семьи города Нур-Султана «Жанұя» сегодня уже показывает реальные результаты деятельности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на газету «Вечерняя Астана».

Со дня открытия, 23 августа, в Центр поддержки института семьи города Нур-Султана «Жанұя» обратились 2419 человек с различными чаяниями. Больше всего посетители интересовались вопросами получения АСП, жилья. А также актуально на сегодня списание кредитной задолженности. Немало обращений с просьбами о трудоустройстве, по получению специальности на курсах, открытию бизнеса.

За это время по 741 вопросу приняты меры. Так, у 156 человек приняты документы на назначение адресной социальной помощи. Для 142 человек ЕНПФ оказал необходимые услуги по корректировке документов, получению выписок. Приятно отметить, что 32 посетителям открыты счета в ЖССБ, 35 детишек поставлены в очередь в детсад, записались на прием к врачу 18 человек, трудоустроен 61 обратившийся. Кроме этого, оказана психологическая помощь 19 гражданам, а юридическая — 42. Помимо этого, людям помогали в получении услуг «Казпочты», ЦОНа и многое другое.

С большим удовольствием родители школьников, детей с ограниченными возможностями посещали психологические и мотивационные тренинги. Это заинтересовало 856 человек. Пользовались популярностью и семинары-тренинги для несовершеннолетних и их родителей. Для 187 граждан понадобилось участие в заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Межведомственной комиссии по вопросам занятости населения. Проводились встречи и с работодателями.

Однако порой требовалось вмешательство на более высоком уровне. На личных приемах у акима, замакима столицы, у вице-министра труда и социальной защиты населения РК, руководителей управлений побывали 56 человек.

При этом активно работают на площадке центра «Жанұя» и неправительственные организации (ОО «Казахстанская ассоциация «Даму», ОФ «Бірлік», ОФ «Демеу», ОФ «Реабилитационные технологии и концепции», КГУ «Астана дарыны»), профессиональные психологи.

Большой радостью для ряда семей стало получение грантов на обучение выпускников столичных школ в вузах. Проведен конкурс на лучший эскиз билбордов на тему «Семейные ценности», лучшие участники получили награды.

А для любителей соцсетей есть привычная форма коммуникации в виде странички в Инстаграм zhanuya.nursultan.