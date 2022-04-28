Почти 2,5 тыс. пешеходов оштрафовали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года 2434 пешехода нарушили правила дорожного движения. Все понесли административную ответственность в виде штрафа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Санкция статьи «Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения» подразумевает штраф от 2 (6 тыс. тенге) до 10 МРП (30 тыс. тенге) и до 25 МРП (более 76 тыс. тенге) при повторном нарушении в течение года.

По информации пресс-службы департамента полиции, опасный и нелепый поступок совершил 34-летний пешеход в центре Петропавловска. Ночью, около 23.00 часов, мужчина бегал кругами по оживленному перекрестку под красным сигналом светофора. Когда прибыли патрульные, он не смог им объяснить причину поведения.

«Дорога не прощает ошибок, тем более - забав и шалостей. С начала года на дорогах региона зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек погибли и 50 получили травмы», - добавили в пресс-службе.

В последней смертельной аварии, произошедшей в минувшие выходные дни, погибла 16-летняя девушка.