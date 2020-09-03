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Почти 2,4 млн казахстанцев получили выплату по потере дохода в период карантина
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 09:00 часов 3 сентября принято более 2 млн 607 тыс. уникальных заявлений от граждан на назначение единовременной выплаты из Государственного фонда социально страхования (ГФСС) на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле текущего года, размер выплаты равен минимальной заработной плате – 42 500 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Выплату получили 2 млн 392,2 тыс. казахстанцев, из них 2 млн 385,7 тыс. человек получили доплату в размере 0,5 МЗП – 21 250 тыс. тенге в связи с продлением карантина в августе. Работа в данном направлении продолжается.
Заявления на выплату из ГФСС принимаются через несколько каналов. Из более чем 2 млн 607 тыс. заявлений:
- 834,3 тыс. человек дали согласие на назначение выплаты в проактивном формате;
- 689,5 тыс. человек подали заявление через портал Egov.kz и Telegram-боты;
- 415,6 тыс. человек – через портал 42500.enbek.kz;
- 667 тыс. человек – через мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня;
- 0,7 тыс. человек – через штабы.
В разрезе категорий граждан:
- 834,3 тыс. заявлений подано от плательщиков единого совокупного платежа (в проактивном формате);
- 272,8 тыс. заявлений подано работодателями за наемных работников;
- 1 млн 500,2 тыс. заявлений поступило от других категорий граждан (индивидуальные предприниматели; лица, занимающиеся частной практикой; физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера).
Выплата назначена 2 млн 397,3 тыс. человек. Денежные средства перечислены 2 млн 392,2 тыс. казахстанцев.
Как сообщалось ранее, заявления на единовременную выплату из ГФСС принимались до 1 сентября 2020 года.
Для повторного пересмотра заявлений на назначение соцвыплаты 42 500 тенге, по которым ранее принято решение об отказе, необходимо подать соответствующее заявление, с приложением подтверждающих документов, в районный (городской) штаб.
Заявление подается:
Работодателем – за работников МСБ, крупного предпринимательства (в регионах, где был введен карантин), некоммерческих юридических лиц. При этом заявления подаются только за работников, по которым имеются решения об отказе в назначении (прекращении) социальной выплаты.
Самостоятельно – индивидуальными предпринимателями, лицами, занимающимися частной практикой, плательщиками ЕСП, лицами, работающими по договорам гражданско-правового характера, по которым имеются решения об отказе в назначении (прекращении) социальной выплаты.
Заявления на пересмотр будут приниматься до 1 декабря 2020 года.
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