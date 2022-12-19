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Почти 1900 преступлений полицейские раскрыли в течение суток

19 Декабря 2022, 12:10
Почти 1900 преступлений полицейские раскрыли в течение суток

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе почти 1900 преступлений полицейские раскрыли в течение суток. Об этом на еженедельном брифинге МВД РК сообщила представитель ведомства Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 2949 преступлений, 1882 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими «по горячим следам» раскрыто 12 убийств, 4 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 32 грабежа, 353 кражи чужого имущества», - сказала на брифинге представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

Ранее сообщалось, что в целях реализации поручения Главы государства Комитетом УИС проводится работа по внедрению сплошного видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях. В текущем году сплошным видеонаблюдением охвачены 62 из 78 учреждений.


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