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Почти 19 тысяч подростков в Казахстане получили вакцину «Pfizer»
15 Декабря 2021 08:51
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин опубликовала МВК по нераспространению COVID-19, передает МИА «Казинформ».
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Так, на 14 декабря вакциной «Pfizer» провакцинировано первой дозой: подростки – 155 305, беременные – 11 579, кормящие женщины – 28 199.
Второй дозой: подростки – 18 524, беременные – 1 828, кормящие женщины – 4 339.
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