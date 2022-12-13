НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Восточно-Казахстанская область

Почти 19 млн тенге растратили работники магазина в Усть-Каменогорске

13 Декабря 2022, 15:31
Почти 19 млн тенге растратили работники магазина в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНГОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Почти 19 млн тенге растратили работники магазина в Усть-Каменогорске. Полицейские подозревают в растрате вверенного чужого имущества четверых специалистов, сообщает Polisia.kz.

На оперативный канал «102» Иртышского отдела полиции УП города Усть-Каменогорска обратился региональный управляющий ТОО.

По информации заявителя, с июля по ноябрь работники магазина одного из торгово-развлекательных центров Усть-Каманогорска растратили имущество на сумму около 19 млн тенге.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали четверых подозреваемых. Все они оказались студентами университета в возрасте от 20 до 21 года. В настоящее время проводится аудиторская проверка. По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 189 ч. 4 УК РК. В случае признания вины подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет», - сообщили в полиции.


Теги:
Читайте также
Об угрозе схода снежных лавин предупредили казахстанцев
Браконьера с 400 кг леща задержали в ВКО
Автодорогу «Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ» закрыли для транспорта
Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана
Бездействие представителей Минэнерго РК привело к ЧС в Риддере – акимат
Здание суда «заминировали» в Усть-Каменогорске
Пассажирка авто в Усть-Каменогорске оказалась наркокурьером
Тело утонувшей в авто женщины обнаружили водолазы ДЧС ВКО
Новости партнеров
Популярное
1 Руководителя ГАСКа назначили в Жамбылской области
2 Иностранку с шестью детьми выдворили из Казахстана
3 Акима сельского округа убили в Актюбинской области
4 Как Алматы возвращают статус «города-сада»
5 Повышение качества жизни казахстанцев в приоритете государства – Анна Альшанская

Лента новостей