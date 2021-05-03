Почти 1800 человек лечат от коронавируса в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области от коронавируса лечатся 1788 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За сутки в регионе коронавирус был выявлен у 88 человек. В городе Атырау подтверждено 65 случаев заражения COVID-19. В результате скрининга было выявлено 8 заболевших на месторождении Тенгиз. Новые носители коронавирусной инфекции выявлены в районах области. Так, за последние сутки COVID-19 подтвердился у 2 жителей Жылыойского района, у 1 жителя Индерского района, у 2 жителей Исатайского, у 2 жителей Кызылкугинского, у 5 жителей Курмангазинского и у 3 жителей Махамбетского районов. Заболевание у 29 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 59 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 93 человека. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 1143 человек, в модульной больнице - 186, во второй областной больнице – 92 пациента, во фтизиопульманологическом центре – 88, в районных инфекционных стационарах - 157. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз – 122», - сообщила пресс-служба областного управления здравоохранения.