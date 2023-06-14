РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:51, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    Почти 1800 человек будут заняты в проекте «Жасыл ел» в Атырауской области

    None
    Фото: gov.kz
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В проекте «Жасыл ел» этим летом в Атырауской области будет заняты 1756 человек. Из них 500 - из категории NEET. Об этом сообщил руководитель штаба молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» по Атырауской области Заманбек Куракбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В трудовые молодежные отряды на временные работы в рамках проекта «Жасыл ел» привлекаются учащиеся старше 16 лет, студенты высших и средних специальных учебных заведений, а также безработные и молодежь категории NEET. Основное направление работы – благоустройство и озеленение территории области – посадка саженцев и уход за ними, реставрация детских площадок. Что касается оплаты труда, она равна минимальному размеру заработной платы в Казахстане, которая на сегодня составляет 70 тысяч тенге. Однако с учетом удержаний по налогам, на пенсионные выплаты и страхование, на руки участники проекта получат 55 440 тенге. В текущем году планируем обеспечить занятостью не менее 500 молодых людей категории NEET», - сообщил Заманбек Куракбай.

    Всего в проекте «Жасыл ел» работу в Атырауской области получат 1756 человек.


    Теги:
    Атырауская область Занятость Молодежь Трудоустройство
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!