Почти 1800 человек будут заняты в проекте «Жасыл ел» в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В проекте «Жасыл ел» этим летом в Атырауской области будет заняты 1756 человек. Из них 500 - из категории NEET. Об этом сообщил руководитель штаба молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» по Атырауской области Заманбек Куракбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В трудовые молодежные отряды на временные работы в рамках проекта «Жасыл ел» привлекаются учащиеся старше 16 лет, студенты высших и средних специальных учебных заведений, а также безработные и молодежь категории NEET. Основное направление работы – благоустройство и озеленение территории области – посадка саженцев и уход за ними, реставрация детских площадок. Что касается оплаты труда, она равна минимальному размеру заработной платы в Казахстане, которая на сегодня составляет 70 тысяч тенге. Однако с учетом удержаний по налогам, на пенсионные выплаты и страхование, на руки участники проекта получат 55 440 тенге. В текущем году планируем обеспечить занятостью не менее 500 молодых людей категории NEET», - сообщил Заманбек Куракбай.

Всего в проекте «Жасыл ел» работу в Атырауской области получат 1756 человек.