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Почти 1800 акмолинцев обратились в «приемные на дороге и во дворах» полиции
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 19 и 20 июля текущего года в Акмолинской области проводится масштабная акция «Приемная на дороге» и «Приемная во дворах», передает региональная служба коммуникаций управления внутренней политики со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области. Об этом сообщает МИА «Казинформ».
1781 человек, из них 394 в областном центре, обратился по 1846 вопросам за прошедшие периоды проведения акции. Среди них – проблемы обеспечения дорожной безопасности, соблюдения миграционного законодательства, оказания государственных услуг по регистрации автотранспорта, выдаче водительских удостоверений, паспортов и удостоверений личности, организации дорожного движения, переоборудования транспортных средств, уплаты штрафов за административные правонарушения.
В ходе обращений граждан были выявлены актуальные вопросы. Это проверка транспорта по госномерам на штрафы, снятие штрафов с базы данных (путем оплаты штрафов), оформление вида на жительство Республики Казахстан, необходимость документирования несовершеннолетних детей, переоборудование транспортных средств на газовое оборудование, установка дорожных знаков и искусственных неровностей.
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