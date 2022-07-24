24 Июля 2022 10:33

Почти 18 тыс. казахстанцев лечатся от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 24 июля лечение от КВИ продолжают получать 17 992 человека (–17 825+ и 167 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

Из них в стационарах находится 1 280 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 712 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 30 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – девять пациентов, на аппарате ИВЛ – пять пациент.