18 Мая 2022 03:33

Почти 18 тыс. человек повысили пособия в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С начала апреля надбавку к пособию будут получать 17 976 жителей Мангистауской области. Об этом на брифинге сообщила главный специалист филиала АО «Государственный фонд социального страхования» по Мангистауской области Гульбаршын Гайыпкызы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По потере кормильца надбавки получают 2836 человек, по утрате трудоспособности – 4367, а по уходу за ребенком выплаты положены 10773 женщинам. С 1 апреля текущего года на усиление социальной поддержки граждан дополнительно выделено 185 млрд тенге. Из госфонда социального страхования на соцвыплаты по случаю утраты трудоспособности выделено 28 млрд тенге, оплата увеличилась с 81210 до 84353 тенге. Получающим пособия в связи с потерей кормильца добавили 2855 тенге, на эти цели выделили 19 млрд тенге. Еще 206 млрд тенге выделены на надбавки к пособиям по уходу за ребенком до 1 года. В настоящее время средний размер выплат 385 тысячам работающих женщин составляет 43901 тенге в месяц», - проинформировала Гульбаршын Гайыпкызы.

Заместитель руководителя департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Мангистауской области Айжамал Калмагамбетова сообщила о размерах других пособий. По ее информации, в области пенсии и пособия получают более 200 тысяч человек. 34097 семей получают пособия как семьи, имеющие четырех и более детей.

«Выросли и государственные социальные пособия по инвалидности и по потере кормильца. К примеру, пособие инвалидам общего заболевания 1 группы увеличилось с 69155 до 71 787 тенге. Единовременное пособие при рождении одного ребенка с апреля увеличилось с 116394 до 120840 тенге, на четвертого ребенка - с 192969 тенге до 200340 тенге», - сказала Айжамал Калмагамбетова.

По информации участвовавшего в брифинге заместителя директора филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»» по Мангистауской области Улана Нурлыбаева, в социальной сфере госкорпорация оказывает 44 вида госуслуг, в том числе 14 через электронный портал Egov.kz. Это базовая пенсионная выплата, социальное пособие по инвалидности, пособие по случаю потери кормильца, пособие лицам, воспитывающим детей-инвалидов и др.

Многодетным матерям, награжденным в этом году подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» либо получившим ранее звание матери-героини, награжденным орденами «Материнская слава» 1 и 2 степени, назначены государственные пособия и 10 видов специальных государственных пособий. Их они будут получать через портал электронного правительства.

«Помимо этого, население может подать документы на единовременное пособие при рождении ребенка и пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1 года. В этом году планируется назначение единовременной выплаты на погребение», - сказал Улан Нурлыбаев.

Он добавил, что для получения всех этих выплат номера мобильных телефонов получателей должны быть в обязательном порядке зарегистрированы в Базе мобильных граждан, то есть единой базе номеров мобильных телефонов пользователей, необходимых для оказания государственных услуг.