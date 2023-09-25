Почти 1760 преступлений в течение суток раскрыли в Казахстане

Представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек на еженедельном брифинге рассказала о криминогенной обстановке в стране. На минувшей неделе полицейские в течение суток раскрыли почти 1760 преступлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«О криминогенной ситуации в стране. За неделю совершено 1847 преступлений, 1753 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто по горячим следам 7 убийств, 4 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 38 грабежа и 396 кражи чужого имущества», - сказала на брифинге Шугыла Турлыбек.



Также на брифинге сообщили о том, что сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Павлодарской области проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий по выявлению фактов незаконной порубки и хищения леса в особо охраняемой территории резервата «Ертіс орманы».

При координации областной прокуратуры проведена широкомасштабная операция по резервату «Ертіс орманы». По предположительным сведениям, к незаконной вырубке леса причастны должностные лица РГУ «Ертіс орманы».





