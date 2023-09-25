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    11:36, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Почти 1760 преступлений в течение суток раскрыли в Казахстане

    Почти 1760 преступлений в течение суток раскрыли в Казахстане

    Представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек на еженедельном брифинге рассказала о криминогенной обстановке в стране. На минувшей неделе полицейские в течение суток раскрыли почти 1760 преступлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «О криминогенной ситуации в стране. За неделю совершено 1847 преступлений, 1753 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто по горячим следам 7 убийств, 4 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 38 грабежа и 396 кражи чужого имущества», - сказала на брифинге Шугыла Турлыбек.

    Также на брифинге сообщили о том, что сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Павлодарской области проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий по выявлению фактов незаконной порубки и хищения леса в особо охраняемой территории резервата «Ертіс орманы».

    При координации областной прокуратуры проведена широкомасштабная операция по резервату «Ертіс орманы». По предположительным сведениям, к незаконной вырубке леса причастны должностные лица РГУ «Ертіс орманы».


     

    Теги:
    Регионы Казахстана полиция Борьба с преступностью Криминал МВД РК
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