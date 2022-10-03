Почти 1700 человек стали жертвами муссонных дождей и наводнений в Пакистане
Согласно отчету NDMA, среди тех, кто погиб в результате несчастных случаев, связанных с дождями или наводнениями, были 630 детей и 340 женщин.
Сильнее всего пострадала южная провинция Синд, где погибли 759 человек, за ней следуют юго-западная провинция Белуджистан и северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва, где жертвами стихии стали 336 и 307 человек соответственно.
Кроме того, в разных частях Пакистана разрушены 2 045 349 домов и погибли 1 162 122 головы скота, говорится в отчете.
От наводнений пострадали 84 округа и 33 046 329 человек. С начала сезона дождей повреждено 13 254,49 км автодорог и 440 мостов.
Силами NDMA, других правительственных структур, добровольцев и неправительственных организаций в пострадавших от наводнений районах ведутся спасательные операции и операции по оказанию экстренной помощи.
Фото:russian.news.cn