Почти 1700 человек стали жертвами муссонных дождей и наводнений в Пакистане

ИСЛАМАБАД. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Общее число погибших в результате муссонных дождей и наводнений этого сезона в Пакистане, начавшихся с середины июня, возросло до 1695 человек, еще 12 865 человек получили травмы. Об этом сообщило пакистанское Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями (NDMA), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Согласно отчету NDMA, среди тех, кто погиб в результате несчастных случаев, связанных с дождями или наводнениями, были 630 детей и 340 женщин.

Сильнее всего пострадала южная провинция Синд, где погибли 759 человек, за ней следуют юго-западная провинция Белуджистан и северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва, где жертвами стихии стали 336 и 307 человек соответственно.

Кроме того, в разных частях Пакистана разрушены 2 045 349 домов и погибли 1 162 122 головы скота, говорится в отчете.

От наводнений пострадали 84 округа и 33 046 329 человек. С начала сезона дождей повреждено 13 254,49 км автодорог и 440 мостов.

Силами NDMA, других правительственных структур, добровольцев и неправительственных организаций в пострадавших от наводнений районах ведутся спасательные операции и операции по оказанию экстренной помощи.

Фото:russian.news.cn







