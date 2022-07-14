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Почти 17 тыс. человек заболели ковидом за сутки в Сингапуре
14 Июля 2022 14:56

Почти 17 тыс. человек заболели ковидом за сутки в Сингапуре

СИНГАПУР. КАЗИНФОРМ – Власти Сингапура сообщили о 16 870 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией за сутки, в результате чего общее число заболевших составило 1 557 648 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на News CN.

Из новых случаев 15 978 были местными, а 892 – завезенными. Согласно статистике, опубликованной Министерством здравоохранения, среди местных случаев 906 случаев были выявлены с помощью ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 15 072 – с помощью АРТ (экспресс-тест на антиген).

В настоящее время в больницах проходят лечение в общей сложности 734 пациента, 12 из которых находятся в отделениях интенсивной терапии.

По данным министерства, в результате заражения COVID-19 было зарегистрировано три случая смерти, в результате чего число погибших достигло 1440 человек.

Ранее глава ВОЗ призвал мир вернуться к масочному режиму и массовому тестированию в связи с ростом заболеваемости новыми штаммами коронавируса.


Фото: static.scientificamerican.com

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