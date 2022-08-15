15 Августа 2022 20:44

Почти 17 кг наркотиков изъяли на ирано-азербайджанской границе

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками Госпогранслужбы (ГПС) Азербайджана на границе с Ираном были изъяты почти 17 кг наркотиков, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Turan.

Как говорится в сообщении ведомства, 12 августа близ села Чахырлы Имишлинского района пограничники зафиксировали нарушение границы со стороны Ирана. В ходе осмотра местности был обнаружен запрятанный мешок со свертками. В них в общей сложности находилось 16 кг 675 гр. наркотиков (опиум и марихуана).

По факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Ранее в конце июля пограничным нарядомт на границе с Ираном обнаружен оставленный контрабандистами пакет с более 5 кг наркотического вещества (опиум). 5 августа у другого задержанного на границе изъяты 5780 граммов таблеток «метамфетамина» и 695 граммов марихуаны.

Как сообщает Turan на основе данных Госкомстата Азербайджана, в январе-июне этого года из 18 223 зарегистрированных в стране преступлений, 5768 (31,7%) связаны с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число наркопреступлений возросло на 39,2%.

Всего в связи с наркопреступлениями были задержаны 4036 человек. Из них 33,1% - ранее судимые.

73,2% совершивших преступления – это нигде не работающие и не учащиеся, 2,7% - женщины, 0,2% - подростки 14-17 лет, 7,6% – молодежь в возрасте 18-24 лет, 17,5% - 25-29 лет, 74,7% – лица старше 30 лет.

915 человек были привлечены к административной ответственности, что на 35,4% больше прошлого года.

Всего было конфисковано 2540,7 кг наркотиков, что на 14,9% больше, чем было в прошлом году.

Из незаконного оборота изъяли 1256 кг героина, 873,8 кг марихуаны, 268,2 кг опия, 11,4 кг гашиша - сырца, 0,3 кг кокаина и 131 кг других наркотиков.

Фото: turan.az