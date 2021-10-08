НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почти 17 кг гашиша изъяли у астанчанина жамбылские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения республиканского ОПМ «Қарасора-2021» сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области на автодороге Шу-Кордай остановлена автомашина Hyundai, где с применением служебной собаки по кличке Тея, у 37-летнего водителя, жителя города Нур-Султана в ходе обыска авто изъято наркотическое средство гашиш общим весом 16 кг 730 грамм, который он транспортировал в столицу для дальнейшего сбыта.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.297 ч.3 УК РК «Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества».

Задержанный дал признательные показания и водворен в ИВС Кордайского района.