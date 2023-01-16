Почти 1600 преступлений раскрыли полицейские РК в течение суток

16 Января 2023, 11:31

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Почти 1600 преступлений раскрыто полицейскими в течение суток. Об этом сообщила представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 2514 преступлений. 1570 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими по горячим следам раскрыто 5 убийств, два умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть, 23 грабежа и 351 кража чужого имущества», - сказала на брифинге МВД представитель ведомства Шугыла Турлыбек.

На минувшей неделе МВД ликвидирован интернет-магазин по продаже синтетических наркотиков в Костанае и Рудном. Установлено, что услугами интернет-магазина воспользовались свыше 500 «клиентов», за время его работы было проведено как минимум 15 тысяч сделок по продаже наркотиков через платежные карты.