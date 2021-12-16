Почти 160 тысяч казахстанских подростков вакцинированы Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

На 15 декабря вакциной Pfizer провакцинировано первой дозой: п одростки – 159 514, б еременные – 12 048, к ормящие женщины – 29 322.

Второй дозой: п одростки – 22 668, б еременные – 2 191, к ормящие женщины – 5 156.







