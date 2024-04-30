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    09:05, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Почти 160 млн тенге присвоили руководители военизированной охраны КТЖ

    деньги, тенге
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении бывших руководителей дочки КТЖ – военизированной железнодорожной охраны (ВЖДО). Подсудимые признаны в присвоении особо крупных сумм и злоупотреблении должностными полномочиями, передает агентство Kazinform.

    Суть обвинения заключается в том, что генеральный директор Н., вместе с заместителем М. и главным менеджерем С., присвоили средства ТОО на сумму свыше 159 млн тенге, предназначенные для закупки оборудования для видеонаблюдения. Кроме того, Н. использовал свои полномочия для назначения С. на должность водителя и присвоения заработной платы, что причинило ущерб в размере более 1,5 млн тенге.

    Прокурор просил суд назначить подсудимым лишение свободы на 8 лет, но они отрицали свою вину и просили оправдать их. Представитель потерпевшего также просил суд рассмотреть гражданский иск.

    Суд признал подсудимых виновными, основываясь на показаниях свидетелей, аудиторских заключениях и других доказательствах. Подсудимые приговорены к лишению свободы на срок от 7 до 8 лет и лишению права занимать должности в государственном и квазигосударственном секторе. Гражданский иск потерпевшей стороны удовлетворен в пределах причиненного ущерба.

    Приговор может быть обжалован.

    Теги:
    Коррупция Хищение Суды КТЖ Астана
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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