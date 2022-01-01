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Почти 16,5 тысяч человек лечатся от КВИ в Казахстане

1 Января 2022 11:37
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Почти 16,5 тысяч человек лечатся от КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 1 января лечение от КВИ продолжают получать 16 470 человек (14 525 КВИ+ и 1 945 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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В стационарах находится 2 119 пациента, на амбулаторном уровне – 14 351 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 206 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 72 пациент, на аппарате ИВЛ – 48 пациентов.



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