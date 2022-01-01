Новости
Почти 16,5 тысяч человек лечатся от КВИ в Казахстане
1 Января 2022 11:37
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 1 января лечение от КВИ продолжают получать 16 470 человек (14 525 КВИ+ и 1 945 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Новости по темеЧетыре человека скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК 16 детей родились в новогоднюю ночь в Нур-Султане Как изменятся отчисления за ОСМС в РК в 2022 году
В стационарах находится 2 119 пациента, на амбулаторном уровне – 14 351 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 206 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 72 пациент, на аппарате ИВЛ – 48 пациентов.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Четыре человека скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК
- На борьбу со вспышкой COVID-19 китайской провинции Шэньси выделено почти $80 млн
- 16 детей родились в новогоднюю ночь в Нур-Султане
- Как изменятся отчисления за ОСМС в РК в 2022 году
- Эпидемиологическая ситуация в регионах Казахстана
- Свыше 143 тысяч женщин и подростков получили два компонента вакцины Pfizer в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн