Почти 150 вызовов из-за змей поступило от жителей Шымкента

Из-за сильной жары змеи стали чаще заползать в жилые дома и на приусадебные участки горожан. Специалисты связывают это с сезонной активностью пресмыкающихся и поиском пищи, передает корреспондент агентства Kazinform.

С начала года в Шымкенте зарегистрировано 144 обращения. По данным специалистов городского департамента по чрезвычайным ситуациям, большая часть обращений поступила от жителей частного сектора. Спасателям удалось отловить и вывезти в безопасное место 91 змею. В 53 случаях пресмыкающихся обнаружить не удалось.

— На сегодняшний день фактов укусов змей в городе не зафиксировано. Обращений по поводу других опасных видов, включая скорпионов и ядовитых пауков, в Шымкенте также не поступало, — отметил начальник отдела ДЧС Шымкента Ербол Оспанов.

По словам спасателей, горожане зачастую не могут самостоятельно определить, ядовитая перед ними змея или нет, поэтому в любой ситуации необходимо проявлять максимальную осторожность.

— Змеи чаще всего встречаются во дворах частных домов, в подвалах, у порогов и непосредственно внутри жилых помещений, а также в густой траве. В большинстве случаев жители сталкиваются с полозами. Встречается и так называемый «май жылан» (песчаный удавчик), однако вызовы на такие случаи единичны. Пресмыкающиеся обычно селятся там, где водятся мыши или вьют гнезда птицы, поскольку они являются их основной кормовой базой, — пояснил Ербол Оспанов.

Специалисты настоятельно рекомендуют жителям при обнаружении змей или других опасных представителей фауны не предпринимать никаких самостоятельных действий. В таких ситуациях следует немедленно сообщить спасателям и по возможности наблюдать за перемещением пресмыкающегося с безопасного расстояния.

Сезон активности и отлова змей в регионе традиционно длится с апреля по октябрь. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период в Шымкенте было зарегистрировано около 200 вызовов, в результате которых спасатели отловили 116 змей.

Ранее сообщалось, что наряду с пресмыкающимися, в летний период опасность представляют ядовитые членистоногие. В Восточно-Казахстанской области во дворе частного дома обнаружили каракурта, известного как «черная вдова».